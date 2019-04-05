Большая узбекская семья: родители определились с количеством детей

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Жители Узбекистана считают, что в семье должно быть три или четыре ребенка, такие результаты опроса приводит УзА.

За исследуемый период отмечен рост числа жителей Узбекистана, убежденных в важности планирования семьи: в 2019 году об этом заявили 72,5% участников опроса, в то время как в 2018 году – всего 63,8%.

Согласно данным исследования Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", 35% узбекистанцев хотят семью, в которой трое детей, 30,8% хотят иметь четверых, а о пятерых и более детях мечтают 13,2% опрошенных, в основном граждане Сурхандарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей.

Также издание рассказывает о том, что в большинстве узбекских семей решение о рождении очередного ребенка принимается супругами совместно и одним из основных факторов при его принятии является установка на количество детей в семье.

Исследование показало, что население недостаточно осведомлено о таких понятиях, как "репродуктивное здоровье" и "репродуктивное право" – всего лишь 37,2% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, знакомы ли им эти понятия.