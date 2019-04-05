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Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте

Большая узбекская семья: родители определились с количеством детей

AP Photo
Общество
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О пятерых детях мечтают жители Сурхандарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Жители Узбекистана считают, что в семье должно быть три или четыре ребенка, такие результаты опроса приводит УзА.

За исследуемый период отмечен рост числа жителей Узбекистана, убежденных в важности планирования семьи: в 2019 году об этом заявили 72,5% участников опроса, в то время как в 2018 году – всего 63,8%.

Шавкат Мирзиёев посетил детский сад в Мирзачульском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев рассказал, какими должны быть дети в Узбекистане

Согласно данным исследования Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", 35% узбекистанцев хотят семью, в которой трое детей, 30,8% хотят иметь четверых, а о пятерых и более детях мечтают 13,2% опрошенных, в основном граждане Сурхандарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей.

Также издание рассказывает о том, что в большинстве узбекских семей решение о рождении очередного ребенка принимается супругами совместно и одним из основных факторов при его принятии является установка на количество детей в семье.

Исследование показало, что население недостаточно осведомлено о таких понятиях, как "репродуктивное здоровье" и "репродуктивное право" – всего лишь 37,2% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, знакомы ли им эти понятия.

Теги:
соцопрос, опрос, Родители и дети, Дети, дети, семья, Семья, семья, узбекистанка, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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