16:09 05 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Работа многофункционального центра

В Узбекистане упростили процедуру обмена водительского удостоверения

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
146 0 0

Обмен удостоверения перестал зависеть от региона прописки водителя.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Водители Узбекистана с 1 апреля 2019 года могут обменять водительские права в центрах госуслуг вне зависимости от прописки. Однако есть условие — в учреждении должно быть необходимое для этого оборудование.

В Ташкенте, как напомнили в ГУВД столицы, таких центров семь (а всего их 11). Стоимость замены документа — 70% МРЗП. Учреждения работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед.

Центры госуслуг в Ташкенте, где можно обменять водительские удостоверения
© ГУВД г. Ташкента
Центры госуслуг в Ташкенте, где можно обменять водительские удостоверения

"Еще одна приятная новость - с недавних пор для граждан, прописанных в регионах, требовался более серьезный пакет документов, чем для жителей столицы: к примеру, он включал медицинскую справку, документальные подтверждения актуальной практики вождения и так далее. Рады сообщить, что с недавних пор и до 31 декабря 2020 года для всех граждан Узбекистана требуемыми документами являются: паспорт, водительское удостоверение, талон", — отметили в пресс-службе ГУВД.

При этом личное присутствие для подачи заявки на обмен удостоверения не является обязательным условием. Подать документы можно через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Теги:
Водители Ташкента, водители, водительское удостоверение, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джастин Бибер и Хейли
Знаменитости, страдающие биполярным расстройством
Когда пес похищает сердце твоей девушки - трогательное видео
Когда пес похищает сердце твоей девушки - трогательное видео
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054