Мониторинг МОТ за сбором хлопка в Узбекистане хотят передать журналистам

В докладе МОТ, обнародованном 1 апреля в Брюсселе, признается, что системное использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана подошло к концу.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Мониторинг Международной организации труда (МОТ) за сбором хлопка в Узбекистане постепенно будет передан профсоюзам, местным правозащитникам и представителям СМИ, сообщает МИД страны.

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В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ. В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.

В министерстве напомнили, что в докладе МОТ, обнародованном 1 апреля в Брюсселе, признается, что системное использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана подошло к концу.

"Проект МОТ по мониторингу третьей стороны (ТПМ) в Узбекистане теперь будет сосредоточен на остающихся проблемах", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В частности, на необходимости постепенной передачи ответственности за мониторинг инспекции труда профсоюзам, местным правозащитникам и журналистам.

Документ также признает значительное улучшение условий труда в сельхозсекторе Узбекистана, в частности увеличение оплаты сборщиков хлопка и усиление свободы слова и выражений, признается факт улучшения ситуации с обеспечением свободы прессы, а также открытое взаимодействие Узбекистана с правозащитными организациями и гражданскими активистами, отметили в МИД Узбекистана.

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"Узбекистан твердо привержен дальнейшему совершенствованию системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека в стране и впредь будет продвигаться по пути реальных реформ, а предпринимаемые усилия имеют целостный, устойчивый и необратимый характер", - добавили в ведомстве.

В сентябре 2018 года министерство труда США спустя девять лет исключило хлопок Узбекистана из списка товаров, производимых с использованием детского труда. Корме того, американское ведомство сняло запрет на госзакупки хлопка из Узбекистана в связи с отсутствием фактов массового принудительного детского труда при сборе этой культуры.