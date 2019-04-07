В Узбекистане отремонтировали поврежденную оползнем железную дорогу

Ранее грузовой состав из 56 вагонов произвел вынужденную остановку из-за просадки железнодорожного полотна, часть вагонов сошла с рельсов.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Движение на участке железной дороги, прерванное из-за оползня ночью в субботу, восстановлено в Кашкадарьинской области, сообщает информационно-аналитический центр АО "Узбекские железные дороги".

© Sputnik / Анатолий Устиненко Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане

Ранее представитель МЧС республики сообщал, что 6 апреля в 02:08 (00:08 мск) на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области грузовой состав из 56 вагонов произвел вынужденную остановку, часть вагонов сошла с рельсов. Состав остановился из-за просадки железнодорожного полотна на 2,5-3 метра из-за сильных дождей и произошедшего оползня.

"Восстановительные работы по укреплению верхнего строения разрушенного железнодорожного полотна завершены, и дорога полностью восстановлена", — говорится в сообщении компании.

Ранее компания сообщала, что в результате ЧС никто не пострадал, а все вагоны подвижного состава не получили повреждений.

Накануне из-за обильных дождей около 90 жилых домов были повреждены в результате селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана. По данным МЧС, затопленными оказались также приусадебные участки и хозяйственные площади, жертв нет.