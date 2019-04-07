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Газовая плита

В Шайхантахурском районе Ташкента 8 апреля отключат газ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Без газоснабжения временно останутся 400 частных домов.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента 8 апреля отключат газ с 10:00 до 17:0, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Отключение газоснабжения затронет 400 частных домов на улицах Пахтачи, Сариосие и С.Обидова.

Отключение связано с перекладкой газового стояка среднего давления Д-76 мм в безопасную зону.

Также без газа временно останутся цех ООО "Хувайдо мебель", клиника "Хасан доктор", фирма "Керамзика", "Чайхана №1" и две хлебопекарни.

Пятого апреля в Ташкенте уже происходило отключение газоснабжения. Тогда Яшнабадский, Мирабадский и Бектемирский районы частично остались без газа из-за строительства надземной кольцевой линии метро.




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