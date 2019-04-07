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Соревнования и тест-драйв внедорожников

В Узбекистане пройдет джип-триал на кубок хокима Ташкента

© Sputnik / Олег Смыслов
Общество
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На соревнования приедут автогонщики из Казахстана.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана совместно со столичным хокимиятом и Департаментом развития туризма проведет 14 апреля любительское соревнование по джип-триалу, сообщает пресс-служба администрации Ташкента.

Участники состязаний будут бороться за кубок хокима города.

Водители будут использовать две категории автомобилей: "стандарт" или "экстрим".

"Любители настоящего драйва могут испытать свои возможности на абсолютно любых авто с колесной формулой 4х4", - уточняется в сообщении хокимията.

Джип-триал - это автомобильное соревнование, проходящее на закрытой с искусственными и/или естественными препятствиями трассе, расположенной на сильно пересеченной местности и разделенной на зачетные секции.

Цель - пройти трассу через обозначенные курсовые ворота за минимальное время, не превышая отведенное время. Участники должны пройти все ворота в определенной очередности, за нарушение или снос ворот назначаются штрафные очки.

Теги:
автогонки, Гонки, Казахстан, Узбекистан



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