В Узбекистане пройдет джип-триал на кубок хокима Ташкента

На соревнования приедут автогонщики из Казахстана.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана совместно со столичным хокимиятом и Департаментом развития туризма проведет 14 апреля любительское соревнование по джип-триалу, сообщает пресс-служба администрации Ташкента.

Участники состязаний будут бороться за кубок хокима города.

Водители будут использовать две категории автомобилей: "стандарт" или "экстрим".

"Любители настоящего драйва могут испытать свои возможности на абсолютно любых авто с колесной формулой 4х4", - уточняется в сообщении хокимията.

Джип-триал - это автомобильное соревнование, проходящее на закрытой с искусственными и/или естественными препятствиями трассе, расположенной на сильно пересеченной местности и разделенной на зачетные секции.

Цель - пройти трассу через обозначенные курсовые ворота за минимальное время, не превышая отведенное время. Участники должны пройти все ворота в определенной очередности, за нарушение или снос ворот назначаются штрафные очки.