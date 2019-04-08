Чтобы "летал": как повысить скорость беспроводного интернета

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Эксперт британской компании Virgin Media рассказал о способах повышения скорости беспроводного интернета в домашних условиях.

Как пишет РИА Новости, нужно регулярно чистить кэш интернет-браузера — это может повышать скорость его работы. Кроме того, не стоит пренебрегать обновлениями.

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Эксперт также отметил, что на скорость работы интернета влияет антивирусное программное обеспечение (ПО). Следует выбирать только качественное ПО.

Еще один способ облегчить себе жизнь и сберечь нервные клетки — остановка фоновых приложений, работа которых может отрицательно сказываться на скорости.

Помимо этого, важно обращать внимание и на расположение оборудования. Для повышения скорости соединения можно попробовать установить Wi-Fi роутер как можно выше или же разместить его в других помещениях, где он работает лучше всего.

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При этом, предупредил эксперт, не стоит устанавливать роутер рядом с окнами — в этом случае мощность сигнала внутри помещения окажется ниже.

Также не следует забывать и об установке пароля для домашней сети — если не хотите, чтобы к вашей сети беспрепятственно подключались другие пользователи.

Необходимо учитывать и наличие в домах так называемых "черных пятен" — мест, где сигнал роутера блокируется толстыми стенами или некоторыми типами изоляции, и избегать установки маршрутизатора в этих зонах.