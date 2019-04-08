Несколько домов на Чиланзаре 9 апреля отключат от газа

Без газа на время останутся несколько жилых домов и два вузовских объекта.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Чиланзарский район Ташкента 9 апреля частично останется без газа, сообщили в пресс-службе хокимията города.

Временные изменения коснутся жителей четырех четырехэтажных домов, расположенных на улице Бунёдкор. В период с 9:00 до 20:00 голубое топливо также не будут подавать к котельной и бассейну Сингапурского института развития менеджмента.

Причина отключения — устранение утечки на газопроводе среднего давления.

Напомним, сегодня из-за перекладки газового стояка в безопасную зону голубое топливо не поступает в 400 частных домов в Шайхантахурском районе Ташкента.