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Газовая конфорка

Несколько домов на Чиланзаре 9 апреля отключат от газа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Без газа на время останутся несколько жилых домов и два вузовских объекта.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Чиланзарский район Ташкента 9 апреля частично останется без газа, сообщили в пресс-службе хокимията города.

Временные изменения коснутся жителей четырех четырехэтажных домов, расположенных на улице Бунёдкор. В период с 9:00 до 20:00 голубое топливо также не будут подавать к котельной и бассейну Сингапурского института развития менеджмента.

Причина отключения — устранение утечки на газопроводе среднего давления.

Напомним, сегодня из-за перекладки газового стояка в безопасную зону голубое топливо не поступает в 400 частных домов в Шайхантахурском районе Ташкента.

Теги:
ремонт, Хокимият Ташкента, газ



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