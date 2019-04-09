Сколько соотечественников из Узбекистана решили вернуться в РФ в 2018 году

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В прошлом году заявки на участие в программе по переселению соотечественников подали около восьми тысяч жителей Узбекистана, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Иван Фетисов.
"В 2018 году в посольство России поступило 3,8 тысячи заявлений об участии в госпрограмме переселения. Общая численность потенциальных переселенцев, включая членов семьи, составляет порядка 8 тысяч человек", — цитирует Фетисова РИА Новости.
По его словам, в последние два года количество заявлений остается на одном уровне из-за оптимизации самой программы, а также работы посольства и представительства МВД в республике.
"Программа переселения "живая". Она постоянно адаптируется к реалиям сегодняшнего дня", — отметил дипломат.
Фетисов рассказал, что самыми привлекательными регионами России для переселения соотечественников из Узбекистана в 2018 году остаются Воронежская, Липецкая и Тульская области.
"В прошедшем году также возник интерес соотечественников к Дальневосточному региону", — добавил консул.
Государственная программа по содействию переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента России.
Ранее в МВД России сообщили, что за 12 лет действия программы в РФ вернулись 826 тысяч человек.
Больше всего переселенцев в прошлом году приняли Тульская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.
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