Сколько соотечественников из Узбекистана решили вернуться в РФ в 2018 году

Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников в Россию действует уже 12 лет. За это время в РФ переехали 826 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В прошлом году заявки на участие в программе по переселению соотечественников подали около восьми тысяч жителей Узбекистана, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Иван Фетисов.

"В 2018 году в посольство России поступило 3,8 тысячи заявлений об участии в госпрограмме переселения. Общая численность потенциальных переселенцев, включая членов семьи, составляет порядка 8 тысяч человек", — цитирует Фетисова РИА Новости.

По его словам, в последние два года количество заявлений остается на одном уровне из-за оптимизации самой программы, а также работы посольства и представительства МВД в республике.

"Программа переселения "живая". Она постоянно адаптируется к реалиям сегодняшнего дня", — отметил дипломат.

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Он напомнил, что любой желающий участвовать в программе может записаться через электронную почту в режиме онлайн без проволочек.

Фетисов рассказал, что самыми привлекательными регионами России для переселения соотечественников из Узбекистана в 2018 году остаются Воронежская, Липецкая и Тульская области.

"В прошедшем году также возник интерес соотечественников к Дальневосточному региону", — добавил консул.

Государственная программа по содействию переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента России.

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По данным Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году ее участниками стали почти 70 регионов РФ, за 11 месяцев в рамках программы в Россию вернулись более 100 тысяч человек.

Ранее в МВД России сообщили, что за 12 лет действия программы в РФ вернулись 826 тысяч человек.

Больше всего переселенцев в прошлом году приняли Тульская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.

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