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В Узбекистане узаконили право невестки жить с бывшим мужем

В Узбекистане супруги сохранят право совместного проживания после развода

© women-project.ru
Общество
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Такие поправки были внесены в Земельный кодекс республики.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. На основании закона, вступившего в силу 5 апреля, в Земельный кодекс Республики Узбекистан были внесены некоторые поправки.

Новые правила касаются права проживания и регистрации членов семьи собственника жилого помещения. Членами семьи собственника теперь будут считаться проживающие совместно с ним супруг или супруга, а также их дети.

CC0 / pixabay
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Однако родители супругов (тесть, теща, свекор, свекровь) или дети, имеющие свои семьи, могут быть членами семьи только по взаимному согласию сторон.
Данные поправки влияют в первую очередь на объем прав и обязанностей вышеуказанных лиц. Теперь члены семьи наравне с собственником смогут пользоваться помещениями в доме, вселять в предоставленное им собственником жилое помещение других членов своей семьи, с согласия собственника и при условии совместного проживания с собственником более одного года, получить постоянную прописку. Согласно новым поправкам, супруги сохраняют право совместного проживания в доме даже в случае расторжения брака.

Напомним, что в Узбекистане также планируют реформировать гражданское законодательство. Гражданский кодекс собираются избавить от устаревших правовых институтов и форм юрлиц, которых нет в правовых системах развитых государств с рыночной экономикой.

 

Теги:
развод, жена, муж, собственность, закон, свадьба



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