Узбекистан представил ЕС проект по обучению афганских чиновников

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Евросоюз мог бы оказать дополнительную поддержку реализуемым Узбекистаном инициативам по обучению афганских госслужащих, для практического ознакомления с этими проектами республику в апреле посещал спецпредставитель ЕС по Афганистану, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Узбекистана в Брюсселе Дильера Хакимова.

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"Поездка спецпредставителя ЕС Ролана Кобиа стала продолжением совместных усилий и контактов между ЕС и Узбекистаном по поиску оптимальных решений по содействию мирному восстановлению, поиску социально-экономических инструментов, которые могли бы помочь афганскому народу встать на мирный путь развития", - сказал посол, комментируя задачи визита, состоявшегося в начале апреля.

В частности, представитель ЕС посетил Ташкент и Термез, который находится на границе с Афганистаном.

"Состоялось посещение тренингового центра, который Узбекистан финансирует для обучения афганских госслужащих", - уточнил посол.

"Мы все говорим о мире, но что такое мир: это также нормальное функционирование госорганов, подготовка кадров. Поэтому одной из основных целей визита было ознакомление господина Кобиа с тем, что делается в этом направлении Узбекистаном, какая фактическая помощь оказывается, насколько она действенна и что может ЕС в свою очередь помочь сделать", - отметил дипломат.

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По его словам, это была "больше практическая, чем ознакомительная поездка, с точки зрения поиска, изучения практических путей того, что можно сделать дополнительно с участием европейских институтов, в том числе по обучению афганских госслужащих".

"Узбекистан всегда выступал за открытый диалог всех слоев афганского общества по поиску мирного решения в Афганистане", - сказал Хакимов, добавив, что сейчас было бы преждевременно говорить о каких-либо точных сроках продолжения этого важного процесса.

В одобренном в понедельник главами МИД стран ЕС заявлении содержится призыв к властям Афганистана и движению "Талибан" активизировать усилия по мирному урегулированию, а также отмечается, что прямые переговоры должны начаться как можно скорее.