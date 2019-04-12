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Кран в ванной комнате, архивное фото

Жители Чиланзарского района остались без горячей воды

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Горячее водоснабжение прекратилось из-за повреждений на теплотрассе.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента временно отключили горячую воду, передает пресс-служба столичной администрации.

В частности без воды остались жители улицы Наккошлик, 5-го, 6-го 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 16-го и Ц кварталов в районе.

Ожидается, что горячего водоснабжения не будет до 8 утра 13 апреля.

Прекращение подачи воды вызвано повреждениями на теплотрассе, которые в данный момент устраняют спецслужбы.

Напомним, в начале недели некоторые дома в Чиланзаре отключили от газа из-за утечки на газопроводе среднего давления.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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