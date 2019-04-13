Весенний волосопад, или Как сохранить красивые локоны

Одна из частых проблем, на которую весной жалуются и женщины, и мужчины - неконтролируемое выпадение волос. Читайте в справке Sputnik, какие у этого есть причин и как бороться с потерей волос.

Нашим волосам в зимний период приходится нелегко: их пересушивает отопление, ослабляют головные уборы и скудный запас витаминов в ежедневном рационе. В первую очередь авитаминоз "бьет" по коже, ногтям и волосам. Многие начинают замечать, что шевелюра не только потускнела, но и поредела из-за усиленного выпадения волос.

Во избежание коварного весеннего "волосопада", на который жалуются многие женщины и мужчины, старайтесь заботиться о волосах ежедневно. А если же ситуация вышла из-под контроля, не стоит паниковать раньше времени. Не откладывайте поход к трихологу, который поможет вам выявить причины и назначит правильное лечение.

Причины выпадения волос:

Авитаминоз

Недостаток железа

Гормоны

Проблемы с позвоночником в области шеи

Стресс

Резкое похудение

Плохое состояние кишечника

Авитаминоз

Весенний и осенний сезоны традиционно сопровождаются авитаминозом. Недостаток витамина A может привести к таким последствиям, как сухость и ломкость волос. Витамин С также играет одну из ведущих ролей в состоянии волос, отвечая за жизнедеятельность кожных сосудов. Также не забывайте о помощниках группы B: их недостаток может привести к ряду опасных заболеваний.

Недостаток железа

Из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни или недостатка кислорода в организме может образоваться дефицит железа. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно вводить в рацион белки и больше бывать на свежем воздухе.

Гормоны

У мужчин и женщин может повыситься уровень производного мужского полового гормона тестостерона – дигидротестостерона. Именно этот гормон оказывает влияние на волосяные луковицы и может вызвать их дистрофию и последующее выпадение волос. В данном случае нужно срочно обратиться к специалисту.

Проблемы с позвоночником

Шейный остеохондроз может повлиять на состояние ваших волос. Из-за распространенного заболевания может нарушиться тонус сосудов и замедлиться циркуляция крови. Всему виной недостаточное питание кожи головы.

Стресс

Стресс является виновником и источником всех проблем. В напряженном состоянии организм не в силах вырабатывать определенное количество гормонов, отвечающих за состояние и рост волос. Одной из самых распространенных форм потери волос в связи со стрессом является алопеция. В этом состоянии повышенный уровень стресса заставляет организм изменить естественный цикл волос.

© Sputnik / Алексей Куденко Опубликован рейтинг самых здоровых стран в мире

Резкое похудение

Дефицит необходимых питательных веществ, жирных кислот может привести к большим проблемам вашего внешнего вида. После строгих диет организм теряет большое количество витаминов и минералов, что приводит к выпадению волос и ухудшению состояния кожи и ногтей. Поэтому стоит пересмотреть свой рацион, отказаться от голодовок и монодиет и сделать выбор в пользу сбалансированного питания.

Проблемы с кишечником

Пищеварительные проблемы также могут стать причиной выпадения волос. Наш организм избавляется от шлаков по-разному и если он не может это делать при помощи ЖКТ, то сделает это с помощью сальных желез, что приведет к ослаблению волосяных луковиц.

Как избежать стресса при наступлении зрелого возраста - 10 лайфхаков

Другие причины выпадения волос

Частая покраска волос, вредные привычки, наследственность – каждый из этих пунктов может повлиять на состояние вашей шевелюры. Не стоит ставить диагноз и выявлять причины самостоятельно, лучше обратиться к врачу-трихологу.

Источник: Sputnik Беларусь