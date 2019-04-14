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Пустой класс

"Учи русский язык": учительница из Новосибирска оскорбила узбекскую маму

© Flickr/ Clemens v. Vogelsang
Общество
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Учительница из Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела, и в ближайшее время окажется на скамье подсудимых, где ей придется ответить разжигание национальной розни и экстремизм.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В одной из новосибирских школ на родительском собрании классный руководитель посоветовала узбекистанке учить русский язык, сообщает "Новости Узбекистана".

Замечание сопровождалось агрессивным настроем педагога по отношению к родителям школьника, учительница позволила себе лишнего, назвав женщину "хамкой".

В итоге она стала фигуранткой уголовного дела, и в ближайшее время окажется на скамье подсудимых, где ей придется ответить разжигание национальной розни и экстремизм.

Известно, что женщину зовут Наталья Оганисян, она работает в средней школе поселка Ояш, что в Болотинскомо районе. После ее высказываний на защиту родительницы встали общественники, а узбекистанка обратилась в прокуратуру, требуя привлечь школьного педагога к ответственности за высказывания.

Сейчас учительницу обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Представители надзорного органа посчитали необходимым направить Наталью Оганисян на психиатрическую экспертизу.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области комментировать резонансную ситуацию отказываются, как и сама учительница, пишет издание. При этом директор школы, где работает Оганисян, заявил, что лично присутствовал на собрании и не слышал, чтобы педагог оскорбляла национальность родителя.

Теги:
родители, учительница, учитель, Новосибирск, скандал, Узбекистанцы, узбекистанка



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