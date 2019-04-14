После поездки в Ташкент известный актер Бурак Озчивит стал отцом

Популярный во всем мире турок рассказал радостях отцовства.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. У всемирно известного актера Бурака Озчивита родился сын, сообщает турецкая газета Milliyet. Супруга артиста Фахрие Эвджен 13апреля сегодня родила здорового мальчика весом 3,67 кг и ростом 52 см.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 11 Дек 2018 в 2:26 PST

Мальчику дали имя Каран. Бурак Озчивит присутствовал на родах и всячески поддерживал супругу, сообщают СМИ. Сам актер в телефонном интервью одному из телеканалов сообщил, что очень взволнован, а также то, что роды прошли без осложнений.

Известно, что состояние здоровья супруги актера Фахрие Эвджен и малыша хорошее, скоро они будут выписаны из больницы.

Напомним, что 12 апреля супруга актера была госпитализирована, чем изрядно взволновала фанатов звёздной пары.

Еще 2 месяца назад, молодой звездный папа посетил Ташкент, где общался с бизнес-леди и моделями, осматривал достопримечательности, давал мастер-классы, а также поучаствовал в съемках рекламного ролика.