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Известный актер Бурак Озчивит впервые стал отцом

После поездки в Ташкент известный актер Бурак Озчивит стал отцом

© Facebook
Общество
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Популярный во всем мире турок рассказал радостях отцовства.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. У всемирно известного актера Бурака Озчивита родился сын, сообщает турецкая газета Milliyet. Супруга артиста Фахрие Эвджен 13апреля сегодня родила здорового мальчика весом 3,67 кг и ростом 52 см.

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Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit)

Мальчику дали имя Каран. Бурак Озчивит присутствовал на родах и всячески поддерживал супругу, сообщают СМИ. Сам актер в телефонном интервью одному из телеканалов сообщил, что очень взволнован, а также то, что роды прошли без осложнений.
Известно, что состояние здоровья супруги актера Фахрие Эвджен и малыша хорошее, скоро они будут выписаны из больницы.

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Напомним, что 12 апреля супруга актера была госпитализирована, чем изрядно взволновала фанатов звёздной пары.

Еще 2 месяца назад, молодой звездный папа посетил Ташкент, где общался с бизнес-леди и моделями, осматривал достопримечательности, давал мастер-классы, а также поучаствовал в съемках рекламного ролика.

Теги:
родители, ребенок, сериал, актер, Турция



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