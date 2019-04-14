Торжество весны и красоты: кто завоевал титул "Мисс Россия - 2019" - фото

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Алина Санько из города Азов завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Финал конкурса «Мисс Россия 2019»

Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

"Мы готовы для того, чтобы назвать имя победительницы. Ею становится Алина Санько", - сказал ведущий церемонии Максим Привалов. Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

Алине Санько 20 лет. Согласно ее профайлу на сайте конкурса, она увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

Перед гостями вечера и участницами выступил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ведущими церемонии выступили мисс Россия 2007 года Ксения Сухинова и теле- и радиоведущий Максим Привалов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Финал конкурса «Мисс Россия 2019»

Не так давно сообщалось, что Победительница конкурса "Мисс Москва - 2018" Алеся Семеренко осталась без титула и короны. Как заявили в дирекции шоу — из-за полного несоблюдения условий договора. Ее место займет "Первая Вице-Мисс Москва" Ксения Паленова.