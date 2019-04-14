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ГУВД Ташкента: присылайте видео – меры будут приняты

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Общество
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Управление внутренних дел столицы призывает горожан не молчать о нарушениях ПДД.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. ГУВД Ташкента призвало горожан к активному участию в повышении культуры вождения в сообщении на сайте ведомства.

В частности, жителям города было предложено фиксировать нарушения правил дорожного движения на видео и присылать в службу ГУВД. Виновные обязательно будут наказаны.

"Если вы стали свидетелем того, как водитель не пропустил пешехода, переходящего через дорогу по пешеходному переходу, присылайте видео – меры будут приняты",- говорится на сайте ведомства.

ГУВД также сообщает, что за 3 месяца с начала текущего года 79 711 водителей были оштрафованы за правонарушения. Из них 3 427 – за то, что не пропустили пешехода, идущего по нерегулируемому пешеходному переходу. За 3 месяца под колеса автомобилей попали 80 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. 10 из них погибли, 70 получили телесные повреждения различной степени тяжести. За это же время произошло 46 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых водители транспортных средств совершили наезд на пешеходов, переходивших дорогу по пешеходным переходам.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
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Напомним, что с 11 апреля следить за соблюдением правил дорожного движения в Ташкенте УБДД ГУВД начнет с использованием патрульного вертолета.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства внесено несколько изменений в Правила дорожного движения в Узбекистане. Например, транспортные средства в дневное время суток обязали передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом.

Теги:
Видео, ПДД, ГУВД Ташкента



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