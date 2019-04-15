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Автомобильное движение в Ташкенте

Специальный центр будет внедрять инновации в систему транспорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Центр изучения проблем развития транспорта и логистики учрежден вместо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило устав Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе республики.

Согласно тексту документа, основная цель центра - системное изучение проблем развития системы транспорта и логистики.

Также организация будет внедрять интеллектуальные системы и инновационные технологии по повышению безопасности в систему транспорта и дорожного хозяйства.

Директора центра назначит министр транспорта Узбекистана.

Напомним, в феврале на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образовалось Министерство транспорта страны.

Теги:
Инновации, Транспорт, центр, Узбекистан



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