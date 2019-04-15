Специальный центр будет внедрять инновации в систему транспорта

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило устав Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе республики.
Согласно тексту документа, основная цель центра - системное изучение проблем развития системы транспорта и логистики.
Также организация будет внедрять интеллектуальные системы и инновационные технологии по повышению безопасности в систему транспорта и дорожного хозяйства.
Директора центра назначит министр транспорта Узбекистана.
Напомним, в феврале на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образовалось Министерство транспорта страны.