Специальный центр будет внедрять инновации в систему транспорта

Центр изучения проблем развития транспорта и логистики учрежден вместо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило устав Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе республики.

Согласно тексту документа, основная цель центра - системное изучение проблем развития системы транспорта и логистики.

Также организация будет внедрять интеллектуальные системы и инновационные технологии по повышению безопасности в систему транспорта и дорожного хозяйства.

Директора центра назначит министр транспорта Узбекистана.

Напомним, в феврале на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта образовалось Министерство транспорта страны.