Фанатки визжат от радости: в Ташкент прибыл певец, покоривший Пекин и Москву

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Поклонники Димаша размещают в Сети видео прибытия в Ташкент и выступления своего любимого исполнителя.
Певец выступил во Дворце международных форумов "Узбекистан" в узбекской столице в рамках государственного визита главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.
Фанаты встретила Кудайбергена в аэропорту Ташкента под ритмичные звуки национальных инструментов.
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Мы встретили Димаша под узбекским национальным инструментом "доира" 😍😍😍❤❤❤ P.S. Dears, огромное всем спасибо за теплые пожелания!😍🤗❤😘Я все читаю, но не успеваю отвечать! Ждите новых постов! #kudaibergenovdimash #dimash #thesingerdimash #dear #TWBDimash #WorldsBest #DDynasty #arnau #dimashkudaibergen#didears#qazaqstan#узбекистан ❤ #казахстан🇰🇿
Молодой певец "закрывал" мероприятие. Он исполнил песню на французском языке SOS d'un terrien en detresse, которая вызвала бурю эмоций в зале.
Теперь поклонницы наперебой делятся фотографиями, на которых позируют рядом с Димашем.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в узбекскую столицу с государственным визитом прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.