Фанатки визжат от радости: в Ташкент прибыл певец, покоривший Пекин и Москву

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Поклонники Димаша размещают в Сети видео прибытия в Ташкент и выступления своего любимого исполнителя.

Певец выступил во Дворце международных форумов "Узбекистан" в узбекской столице в рамках государственного визита главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

Фанаты встретила Кудайбергена в аэропорту Ташкента под ритмичные звуки национальных инструментов.

Молодой певец "закрывал" мероприятие. Он исполнил песню на французском языке SOS d'un terrien en detresse, которая вызвала бурю эмоций в зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Репетиция. Публикация от Arystanbek Mukhamediuly (@arystanbekmukhamediuly) 14 Апр 2019 в 12:26 PDT Теперь поклонницы наперебой делятся фотографиями, на которых позируют рядом с Димашем. Теперь поклонницы наперебой делятся фотографиями, на которых позируют рядом с Димашем.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в узбекскую столицу с государственным визитом прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.