09:49 16 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск

Фанатки визжат от радости: в Ташкент прибыл певец, покоривший Пекин и Москву

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (15)
67 0 0

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.  Поклонники Димаша размещают в Сети видео прибытия в Ташкент и выступления своего любимого исполнителя.

Певец выступил во Дворце международных форумов "Узбекистан" в узбекской столице в рамках государственного визита главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

Фанаты встретила Кудайбергена в аэропорту Ташкента под ритмичные звуки национальных инструментов.

Молодой певец "закрывал" мероприятие. Он исполнил песню на французском языке SOS d'un terrien en detresse, которая вызвала бурю эмоций в зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Репетиция.

Публикация от Arystanbek Mukhamediuly (@arystanbekmukhamediuly)

Теперь поклонницы наперебой делятся фотографиями, на которых позируют рядом с Димашем.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в узбекскую столицу с государственным визитом прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (15)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054