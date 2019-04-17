В Узбекистане ежедневно убивают в среднем одного человека

Генеральная прокуратура республики проанализировала уголовные дела, расследованные за три месяца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С начала января по конец марта в Узбекистане совершено 90 убийств, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Это на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из девяноста выявленных убийств одно пока остается нераскрытым. Какое именно дело вызывает затруднения — не уточняется.

Всего за три месяца органы прокуратуры провели следственные действия по 3,21 тысячи уголовных дел, что на полтора процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что до 1 мая представители руководства МВД, Верховного суда, Генпрокуратуры и Бюро принудительного исполнения проведут открытые приемы во всех регионах Узбекистана.