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Преступник за решеткой

В Узбекистане ежедневно убивают в среднем одного человека

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Генеральная прокуратура республики проанализировала уголовные дела, расследованные за три месяца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С начала января по конец марта в Узбекистане совершено 90 убийств, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Это на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Из девяноста выявленных убийств одно пока остается нераскрытым. Какое именно дело вызывает затруднения — не уточняется.

Всего за три месяца органы прокуратуры провели следственные действия по 3,21 тысячи уголовных дел, что на полтора процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что до 1 мая представители руководства МВД, Верховного суда, Генпрокуратуры и Бюро принудительного исполнения проведут открытые приемы во всех регионах Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, преступление, статистика, Генеральная прокуратура Узбекистана



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