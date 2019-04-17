В Узбекистане ежедневно убивают в среднем одного человека

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С начала января по конец марта в Узбекистане совершено 90 убийств, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Это на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Всего за три месяца органы прокуратуры провели следственные действия по 3,21 тысячи уголовных дел, что на полтора процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее сообщалось, что до 1 мая представители руководства МВД, Верховного суда, Генпрокуратуры и Бюро принудительного исполнения проведут открытые приемы во всех регионах Узбекистана.