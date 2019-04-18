В Узбекистане проведут инвентаризацию счетчиков холодной и горячей воды

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Узбекистане до 1 июля проведут инвентаризацию счетчиков холодной и горячей воды, сообщает пресс-служба Минюста страны.
Кроме того, до 1 июля хокимам необходимо будет пересмотреть нормы потребления питьевой воды населением.
Также будут пересмотрены тарифы на услуги водоснабжения и канализации. При их утверждении учтут полное погашение себестоимости услуг, оказываемых потребителю.
Тарифы согласует Минфин на основании данных, предоставленных органами ЖКХ.
Решение об утверждении тарифов опубликуют за 15 дней до их вступления в действие.