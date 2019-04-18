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Счетчики холодной воды

В Узбекистане проведут инвентаризацию счетчиков холодной и горячей воды

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
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Кроме того, будут пересмотрены тарифы на услуги водоснабжения и канализации.

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Узбекистане до 1 июля проведут инвентаризацию счетчиков холодной и горячей воды, сообщает пресс-служба Минюста страны.

Кроме того, до 1 июля хокимам необходимо будет пересмотреть нормы потребления питьевой воды населением.

Также будут пересмотрены тарифы на услуги водоснабжения и канализации. При их утверждении учтут полное погашение себестоимости услуг, оказываемых потребителю.

Тарифы согласует Минфин на основании данных, предоставленных органами ЖКХ.

Решение об утверждении тарифов опубликуют за 15 дней до их вступления в действие.

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Теги:
Водоснабжение, Узбекистан



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