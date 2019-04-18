Национальная кухня онлайн: какой плов чаще всего узбекистанцы ищут в Сети

Специалисты одной из поисковых систем составили облако из слов, которые чаще всего упоминали жители республики, формулируя связанные с пловом запросы.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Специалисты поисковой системы "Яндекс" проанализировали запросы узбекистнцев, связанные с пловом.

Из слов, которые чаще всего упоминали жители республики, формулируя связанные с пловом поисковые запросы, составили облако. Наиболее часто фигурировавшие в запросах слова выделены на нем крупным шрифтом.

Yandex.uz Облако слов из поисковых запросов, связанных с пловом

Оказалось, что узбекский плов в целом ищут чаще, чем, например, бухарский или ферганский.

Узбекистанцы больше хотят приготовить плов, чем где-то заказать это национальное блюдо. При этом фоторецепты пользуются большим спросом, чем видео.

Напомним, недавно туристка из Казахстана поделилась в соцсетях историей о том, как хоким одного из районов Ташкента помог ей и ее друзьям найти в Ташкенте кафе с блюдами узбекской кухни, работающее по вечерам.