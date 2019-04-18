Глава ФСБ РФ: орудием пропаганды террористов стали мультфильмы и комиксы

По словам Александра Бортникова, террористы создали сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Террористы используют мультфильмы и комиксы религиозного содержания, пытаясь охватить как можно большую аудиторию, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму.

© Sputnik / Сергей Гунеев ООН: борьба с терроризмом в ЦА требует международной поддержки

По его словам, в настоящее время насчитывается более десяти тысяч сайтов практически всех действующих международных террористических структур, пишет Sputnik Таджикистан

Кроме того, созданы сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира.

Бортников отметил: террористы пытаются охватить пропагандой "всевозможные целевые аудитории".

"Так, выявлены факты выпуска видеороликов с участием глухонемых боевиков. Идеологические установки исламистов также проводятся через мультфильмы и комиксы религиозного содержания. Под влиянием активной пропаганды исламистов радикализм постепенно становится модным поведенческим эталоном среди молодежи, значительная часть которой не обладает фундаментальными знаниями основ ислама", — добавил директор ФСБ России.

Ранее российский дипломат, советник заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрей Бакланов рассказал, что мешает дать отпор международному терроризму. Он отметил: созданные после 2001 года инструменты для борьбы с терроризмом в настоящее время попросту не работают. Тогда же Бакланов озвучил данные, которые ранее не были представлены. По его словам, в мире сейчас насчитывается 820 международных террористических организаций, в них состоят примерно 300 тысяч боевиков.