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В Андижане МЧС спасло ребенка, упавшего с горы

Сотрудники МЧС спасли подростка, упавшего с горы в Андижане

© YouTube
Общество
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Спустя день поисков спасатели нашли пропавшего юношу.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Спасатели оперативно-дежурной части управления МЧС Андижанской области нашли пропавшего в горах ребенка, сообщает официальный сайт министерства. Мальчик вместе с тремя товарищами поехал в зону отдыха "Имом ота".

"Мальчик 2002 года рождения гулял вместе со своими друзьями. Они поднимались в горы, но он поскользнулся и упал. По результатам поиска установлено, что мальчик лежал без сознания на дереве в 100 метрах от места происшествия", — сообщил начальник Андижанского областного отдела МЧС Умиджон Исмоилов одному из телеканалов.

Об этом инциденте спасатели узнали благодаря звонку по телефону горячей линии.

Спасательный отряд в составе пяти человек выехал на место происшествия. К поисково-спасательной работе подключились три товарища пострадавшего мальчика, работники зоны отдыха, местные граждане и сотрудники внутренних дел района.

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© МЧС Республики Узбекистан
Сотрудники МЧС спасли ребенка, упавшего с горы в Андижане

Благодаря своевременным и тщательным поискам пропавший парень был найден в горной местности на следующий день. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и отправили в отделение скорой медицинской помощи Ходжабадского района. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Женщина держит за руку ребенка
CC0 / pixabay
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Теги:
спасатели, МЧС Узбекистана, проишествие, горы, Андижан



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