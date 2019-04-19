Работодатели будут по-новому платить за обучение студентов в вузах

В Узбекистане вводится новый порядок оплаты работодателями контрактов на обучение студентов в высших учебных заведениях.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок оплаты работодателями контрактов на обучение студентов в вузах.

Соответствующий проект постановления, разработанный Минтруда, опубликован на сайте Обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

Между работодателем и учащимся теперь будет заключаться договор, в рамках которого каждая из сторон будет иметь свои права и обязанности.

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В частности, работодатель будет обязан оплачивать вовремя стоимость контракта студента в период обучения, а также трудоустроить его после окончания вуза в соответствии с полученной квалификацией.

Студент будет обязан освоить образовательную программу вуза, а также отработать у работодателя не менее трех лет. При несоблюдении пунктов договора ему придется вернуть всю сумму, затраченную работодателем на его обучение.

"Договор может быть заключен как до момента зачисления абитуриента в вуз, но не ранее чем за один месяц до дня сдачи вступительных экзаменов, так и в любое время периода освоения студентом соответствующей образовательной программы в вузе", - говорится в документе.

Работодатель и обучающийся освобождаются от исполнения обязательств по договору, если компания ликвидирована либо прекратила осуществление вида деятельности, соответствующего полученной студентом в результате образовательной программы квалификации, указанной в договоре.

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Оплата контракта должна будет осуществляться работодателем следующим образом:

– не менее 50 процентов от установленной для оплаты суммы для студентов, зачисленных на первый курс вуза до 15 сентября, а для студентов второго и последующих курсов – до 1 октября;

– остаток от установленной для оплаты суммы – до 1 марта.