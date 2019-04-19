В Ташкенте разыскивают 93-летнюю пенсионерку без паспорта

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В столице разыскивают 93-летнюю жительницу Шайхантахурского района, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Эта история началась пару дней назад в социальных сетях. Один из пользователей Facebook просил помочь Ходжаевой Кларе Саидовне в получении паспорта взамен потерянного.
По словам девушки, 93-летняя пенсионерка не смогла восстановить паспорт и из-за этого не получала пенсию. Информация быстро распространилась и дошла до ГУВД Ташкента.
"Сообщаем, что Управлением миграции и оформления гражданства ГУВД города Ташкента паспорт Клары Саидовны был оформлен 17 апреля. Паспорт готов. Сотрудники отдела МиОГ Шайхантахурского района приезжали по адресу прописки, чтобы вручить пожилому человеку паспорт, но ее там не оказалось", - говорится в сообщении управления.
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