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Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети

В Ташкенте разыскивают 93-летнюю пенсионерку без паспорта

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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93 0 0

По адресу прописки ее не оказалось. ГУВД просит граждан помочь с поисками.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В столице разыскивают 93-летнюю жительницу Шайхантахурского района, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Эта история началась пару дней назад в социальных сетях. Один из пользователей Facebook просил помочь Ходжаевой Кларе Саидовне в получении паспорта взамен потерянного.

93-летнюю пенсионерку без паспорта разыскивают в Ташкенте
© ГУВД г. Ташкента
93-летнюю пенсионерку без паспорта разыскивают в Ташкенте

По словам девушки, 93-летняя пенсионерка не смогла восстановить паспорт и из-за этого не получала пенсию. Информация быстро распространилась и дошла до ГУВД Ташкента.

"Сообщаем, что Управлением миграции и оформления гражданства ГУВД города Ташкента паспорт Клары Саидовны был оформлен 17 апреля. Паспорт готов. Сотрудники отдела МиОГ Шайхантахурского района приезжали по адресу прописки, чтобы вручить пожилому человеку паспорт, но ее там не оказалось", - говорится в сообщении управления.

Узбекские милиционеры возле дома
AP Photo / Anvar Ilyasov
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ГУВД просит всех, кто знает, где сейчас проживает Клара Саидовна, связаться с Управлением миграции и оформления гражданства ГУВД города Ташкента по телефонам: 71-230-38-18, 71-230-38-20 или 71-230-38-01.

Совсем недавно спасатели оперативно-дежурной части управления МЧС Андижанской области нашли пропавшего в горах ребенка.

Теги:
поиски, Поиск пропавших людей, ГУВД Ташкента, паспорт, Пожилые люди, пенсионер



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