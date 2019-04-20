Популярный актер и модель стал послом туристического бренда Узбекистана

Далер Юсуф имеет собственный фан-клуб и около миллиона подписчиков в социальных сетях. В ближайшее время он намерен провести среди них викторину на знание культурно-исторического наследия Узбекистана, а также организовать поездку участников фан-клуба на свою родину.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Известный в Малайзии актер и модель Далер Юсуф, являющийся уроженцем Узбекистана, стал послом туристического бренда Узбекистана в Малайзии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики, соответствующий сертификат актеру вручил посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов.

Уроженец Сурхандарьинской области Далер Хамрокулов, более известный в Малайзии как Далер Юсуф, - восходящая звезда малазийского кино и шоу-бизнеса.

На его счету более 10 художественных фильмов и сериалов, а также съемки в музыкальных клипах и телерекламе. Юсуф несколько раз номинировался и награждался премиями в сфере кино и моды.

Посол туристического бренда уже приступил к обязанностям - он информирует общественность Малайзии о социально-культурной жизни Узбекистана. Далер Юсуф публикует фото- и видеоматериалы о культурно-историческом и архитектурном наследии республики.

В ближайшей перспективе актер запланировал организацию визита представителей его фан-клуба в республику, проведение викторины на знание культурно-исторического наследия Узбекистана среди своих подписчиков в социальных сетях и другие мероприятия по популяризации Узбекистана в качестве привлекательного туристического направления.

Ранее стало известно, что народный артист России, актер, режиссер Юрий Стоянов стал послом туристического бренда Узбекистана в РФ.