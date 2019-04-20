Нововведения на ташкентских дорогах – что означает разметка

На проезжей части наносятся "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Ташкенте начали наносить новый тип разметки на автомобильные дороги.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, это делается для повышения безопасности дорожного движения.

© Фото: ГУВД Ташкента Новая разметка на дорогах Ташкента

"Хокимият совместно с УБДД ГУВД города Ташкента нанесли на улицах Амира Темура (в районе поста "Уч Кахрамон") и на Малой кольцевой автомобильной дороге (возле супермаркета "Корзинка – аэропорт") "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ташкенте впервые планируется принять территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения.

Одной из главных мер безопасности станет снижение разрешенной скорости движения автомобилей перед наземными пешеходными переходами у социальных объектов (школы, детсады, институты, поликлиники, больницы) и мест массового скопления людей (парки, торгово-развлекательные центры, рынки, театры, стадионы, концертные залы, мечети, церкви, места проведения свадебных торжеств, бизнес-центры, супермаркеты).