Нововведения на ташкентских дорогах – что означает разметка

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Ташкенте начали наносить новый тип разметки на автомобильные дороги.
Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, это делается для повышения безопасности дорожного движения.
Ранее стало известно, что в Ташкенте впервые планируется принять территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения.
Одной из главных мер безопасности станет снижение разрешенной скорости движения автомобилей перед наземными пешеходными переходами у социальных объектов (школы, детсады, институты, поликлиники, больницы) и мест массового скопления людей (парки, торгово-развлекательные центры, рынки, театры, стадионы, концертные залы, мечети, церкви, места проведения свадебных торжеств, бизнес-центры, супермаркеты).