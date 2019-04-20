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Беженцы, архивное фото

Проклятие предков, или Как влияет на ДНК жизнь в бедности

© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Общество
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Ученые из США и Канады установили, что между условиями жизни человека и изменениями в его генетическом коде может существовать связь.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Продолжительная бедность способна накладывать отпечаток не только на стиль жизни и психическое здоровье человека, но и закрепляется на генетическом уровне, влияя на ДНК.

Новое исследование, проведенное на Филиппинах учеными из США и Канады, демонстрирует, что бедность может изменить около 8% генома человека, пишет Science Alert.

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© Sputnik / Файед Эль-Гезири
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Специалисты изучили статистику развития ДНК почти 500 участников. В результате выяснилось, что у детей, родившихся в бедных семьях, есть изменения в более чем 1500 генах - в отличие от ДНК тех детей, что выросли в достатке. В семьях, которые обеднели позднее, подобных изменений также не наблюдалось.

Ученые уверены, что если некачественное питание, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию влияет на здоровье человека, то бедность может привести к хроническим воспалительным процессам, снижению клеточного иммунитета и повышению резистентности (устойчивости) к инсулину.




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