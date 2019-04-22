Сколько же нас: рождаемость, смертность и численность населения Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. По состоянию на 1 апреля численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона 375,8 тысячи человек, сообщает Государственный комитет республики Узбекистан по статистике.

Численность городского населения составила 16 миллиона 865,1 тысяч человек, что составляет 50,5 % от общего населения. В свою очередь, 16 миллиона 510,7 тысяч (49,5%) человек в республике являются сельскими жителями.

© Государственный комитет республики Узбекистан по статистике Сколько же нас: рождаемость, смертность, численность населения Узбекистана

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С января по март этого года в Узбекистане родилось 159,5 тысяч детей, 82,3 тысячи мальчиков и 77,2 тысячи девочек. Также в республике было зарегистрировано 37,1 тысячи смертей.

Органы ЗАГС зарегистрировали 53,7 тысячи браков и 8 тысяч разводов.

Недавно генеральная прокуратура республики проанализировала уголовные дела, расследованные за три месяца 2019 года. Выяснилось , что в Узбекистане ежедневно убивают в среднем одного человека.