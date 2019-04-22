15:27 22 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Сколько же нас: рождаемость, смертность, численность населения Узбекистана

Сколько же нас: рождаемость, смертность и численность населения Узбекистана

© https://ia-centr.ru
Общество
Получить короткую ссылку
383 0 0

Госкомстата опубликовал новый отчет по демографии республики.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. По состоянию на 1 апреля численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона 375,8 тысячи человек, сообщает Государственный комитет республики Узбекистан по статистике.

Численность городского населения составила 16 миллиона 865,1 тысяч человек, что составляет 50,5 % от общего населения. В свою очередь, 16 миллиона 510,7 тысяч (49,5%) человек в республике являются сельскими жителями.

Сколько же нас: рождаемость, смертность, численность населения Узбекистана
© Государственный комитет республики Узбекистан по статистике
Сколько же нас: рождаемость, смертность, численность населения Узбекистана

© Sputnik / Владимир Астапкович
Сколько осталось жить человечеству - ученые предрекают вымирание
С января по март этого года в Узбекистане родилось 159,5 тысяч детей, 82,3 тысячи мальчиков и 77,2 тысячи девочек. Также в республике было зарегистрировано 37,1 тысячи смертей.

Органы ЗАГС зарегистрировали 53,7 тысячи браков и 8 тысяч разводов.

Недавно генеральная прокуратура республики проанализировала уголовные дела, расследованные за три месяца 2019 года. Выяснилось , что в Узбекистане ежедневно убивают в среднем одного человека.

Теги:
население, Рождаемость, статистика, Демография, смерть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото
Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео
Опять потоп: как заливало Ташкент на выходных - видео
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054