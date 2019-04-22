МНО разобралось в конфликте между учителем и учеником в школе Ташкента

Местные СМИ на днях сообщали, что учительница избила девятиклассника за то, что он оскорбил ее.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно инцидента, произошедшего в школе №141 Шайхантахурского района Ташкента.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что учительница "избила" ученика девятого класса за то, что он оскорбил ее, после чего уволилась по собственному желанию.

Видео конфликта разлетелось по соцсетям, волну подхватили СМИ.

Контрольно-правовая служба Министерства народного образования Узбекистана изучила все обстоятельства произошедшего.

"Выяснилось, что ученик громко разговаривал и мешал учебному процессу, несмотря на замечания учителя. Рука ученика была в гипсе, так как он повредил ее, посещая секцию по кикбоксингу. Учитель сказала Б.И., что он может писать правой рукой, в ответ учащийся оскорбил педагога. Не стерпев оскорблений, учитель несколько раз толкнула ученика, но не ударила его. Это подтвердили другие ученики класса. Другой ученик класса Р.М. записал данный инцидент на свой мобильный телефон. Позже он поделился видео в Telegram со своими одноклассниками С.К. и М.А.", — говорится в публикации.

Как сообщили в министерстве, 13 января прошлого года Б.И. был взят на внутренний учет школы за нарушение правил внутреннего распорядка, конфликты со сверстниками и грубое отношение к педагогам. После профилактических работ ученик изменился в положительную сторону, 17 мая его сняли с учета.

"Межрайонная комиссия Шайхантахурского района по делам несовершеннолетних 18 апреля 2019 года рассмотрела данный инцидент в ходе выездного собрания при участии общественности. Решением комиссии родители учеников Б.И. и Р.М. (автора видео. — Прим. ред.) оштрафованы по статье 47 Кодекса об административной ответственности", — сообщили в пресс-службе.

Санкция этой статьи — за неисполнение родительских обязанностей — предусматривает штраф в размере от 0,5 до трех МРЗП.

В министерстве отметили, что учитель Б. Мирзаева после инцидента написала заявление об увольнении, но ее работа получила положительные отзывы остальных учеников класса, поэтому заявление было отклонено. Учитель продолжит работать в школе.