Жертв ДТП в Казахстане предали земле на родине

Троих узбекистанцев, которые погибли несколько дней назад на трассе Алматы-Ташкент, похоронили в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Тела трех граждан Узбекистана, погибших в субботу в ДТП в Казахстане, похоронили на родине.

Абдухаликов Уринбой 1993 года рождения, уроженец Ахангаранского района Ташкентской области, похоронен на кладбище махалли "Янги хаёт".

Калмуратов Алишер 1988 года рождения, уроженец Республики Каракалпакстан, похоронен на кладбище махалли "Янги хаёт" Ахангаранского района.

Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане >>>

Ермекбаева Дилором 1972 года рождения, уроженка Куйичирчикского района Ташкентской области, похоронена на кладбище махалли "Кушик" Куйичирчикского района.

Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов, а также главный имам области Хайрулло Турматов посетили семьи погибших, выразили им слова поддержки, прочитали суры Корана.

Напомним, трагедия произошла 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошла авария. Toyota столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

В результате погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.