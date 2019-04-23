17:28 23 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск

Более 90% родителей в Узбекистане поддерживают вакцинацию детей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0

В Узбекистане 24-30 апреля пройдет традиционная всемирная неделя иммунизации под лозунгом "Вакцины работают"

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Вакцинацию детей в Узбекистане поддерживает 92% родителей, заявила журналистам во вторник заместитель начальника главного управления санитарно-эпидемилогического надзора министерства здравоохранения страны Дилором Турсунова, сообщают РИА Новости.

В Узбекистане пройдет традиционная всемирная неделя иммунизации с 24 по 30 апреля. Цель акции, под лозунгом "Вакцины работают", является продвижение идеи необходимости вакцинации для защиты от болезней.

"На данный момент в Узбекистане 92% родителей выступают за вакцинацию своих детей", - сказала Турсунова на мероприятии по случаю начала акции. 

Турсуновой отметила, что, если родители ребенка откладывают вакцинацию, уязвимость к болезням  у него всегда будет выше.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию Геннадий Онищенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Онищенко: мигранты, работающие в сфере питания, - главные переносчики кори

Представитель Минздрава уточнила, что делать прививки стоит согласно национальному календарю вакцинации.

В октябре стартует вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). В регионах страны в настоящий момент строятся холодильные складские помещения для хранения вакцины, которая будет поступать в Узбекистан уже в первой половине нынешнего года.

"Несмотря на очевидные доказательства того, что вакцины спасают жизни, некоторые дети остаются невакцинированными. Это подвергает их риску, что недопустимо в мире, где существуют доступные, спасающие жизни вакцины", - сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения
Sputnik / Дильшода Рахматова
Тем, кто не хочет, и тем, кто не может рожать: Баситханова о новом законе
По данным министерства, на сегодняшний день в национальный календарь вакцинации в Узбекистане входят десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний. В частности, уровень детской вакцинации против пяти основных предотвратимых заболеваний (полиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, столбняк) последние десять лет увеличился с 60% до 99%. В настоящий момент республика не производит вакцины.

Недавно печальную статистику приводил ЮНИСЕФ. В Узбекистане в 2018 году было зафиксировано 17 случаев заболевания корью, сообщили в ЮНИСЕФ. Годом ранее в стране не было отмечено ни одного случая.

Теги:
ЮНИСЕФ, Узбекистан, Вакцинация, прививки, вакцинация



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Елена Зеленская
Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской
Чиновники спали во время выступления Жээнбекова
Скандал в Кыргызстане: чиновники уснули во время выступления президента
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054