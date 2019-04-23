В издательстве объяснили ошибку в книге Чуковского "Бармалей"

Город Ленинград был заменен в книжке на "Санк-Петербург". Благодаря этому переименованию, в некоторых строчках этого произведения начисто отсутствует рифма, не говоря уже об ошибке написания самого названия Северной столицы России.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Издательство “ЯНГИ АСР АВЛОДИ” дало официальный комментарий корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Ранее фотографии из книги распространились и на нескольких российских сайтах. Пользователей в Сети возмутила вольная трактовка произведения великого автора, на котором выросло не одно поколение детей.

Город Ленинград был заменен в книжке на "Санк-Петербург". Благодаря этому переименованию, в некоторых строчках этого произведения начисто отсутствует рифма, не говоря уже об ошибке написания самого названия Северной столицы России.

На запрос Sputnik Узбекистан, издательство заявило, что ими действительно была допущена досадная ошибка. Руководитель издательства попросил прощения у читателей. По его словам, таким образом книгу хотели осовременить, сменив устаревшее название города, на нынешнее. В издательстве сами признают свою творческую неудачи и допускают возможность отзыва тиража в количестве 2000 экземпляров.

Примечательно, что о скандальной публикации с искаженным текстом Чуковского стало известно в Международный день книги и защиты авторских прав, который отмечается 23 апреля. Праздник был учрежден в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. А отмечать его в мире начали с 1996 года.