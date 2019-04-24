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Рустам Эмомали избран новым президентом Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA)

Сын Эмомали Рахмона возглавил Федерацию футбола Центральной Азии

© Федерация футбола Таджикистана
Общество
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Ранее пост занимал представитель Узбекистана Умид Ахмаджанов, в начале марта он был избран вице-президентом Олимпийского совета Азии.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Мэр Душанбе, сын президента Таджикистана Рустам Эмомали занял пост главы CAFA (Central Asian Football Association) — Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана. Очередной Конгресс CAFA прошел сегодня в столице Таджикистана.

"Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали был избран новым президентом CAFA (Central Asian Football Association)", — говорится в публикации.

Первым вице-президентом CAFA был избран вице-президент Федерации футбола Кыргызстана Дастанбек Конокбаев, а вице-президентом — генеральный секретарь Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров.

Рустам Эмомали избран новым президентом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA)
© Федерация футбола Таджикистана
Рустам Эмомали избран новым президентом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA)

В 2015 году президентом Футбольной ассоциации Центральной Азии был избран представитель Узбекистана Мираброр Усманов, после него также узбекистанец Умед Ахмеджанов. В начале марта он был избран вице-президентом Олимпийского совета Азии.

Теперь штаб-квартира CAFA переедет из Ташкента в Душанбе.

Федерация футбола Центральной Азии была официально утверждена Азиатской футбольной конфедерацией в 2014 году. До этого страны центрально-азиатского региона  были членами Федерации футбола Центральной и Южной Азии, где помимо них состояли Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

Теги:
Центральная Азия, футбол, Таджикистан



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