Узбекские рыбаки поймали рыбу размером с барана

Для того, чтобы вытащить эту рыбу из воды, им потребовалась помощь еще нескольких человек.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Несмотря на плохую погоду в Узбекистане, местные рыбаки продолжают заниматься своим любимым делом. Вчера, например, один из них поймал рыбу, размером с барана, сообщает "Потребитель.уз".

По словам рыбаков, которые взяли такой улов на Ташморе, для того, чтобы вытащить эту рыбу из воды, им потребовалась помощь еще нескольких человек.

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"Рыба - пестрый или пестрик. Когда взвесили, оказалась 35 кг", - рассказали рыбаки.

Также мужчины упомянули, что сейчас рыбалка на Ташморе и в окрестных каналах очень хорошая.

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Напомним, в июне в китайском городе Гуйян рыбаки поймали необычную рыбу-мутанта, голова которой напоминает птичью. Одни считают, что она похожа на голову голубя, другие - что на голову дельфина.