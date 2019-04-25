Между Сергели и центром Ташкента запустили новый автобусный маршрут

По новому маршруту автобусы будут курсировать по четырем графикам движения, составляющим небольшое расстояние примерно в семь километров.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут, связывающий населенный пункт на квартале Янги Сергели с центром города и станциями метро, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

Уже с 25 апреля можно будет прокатиться по новому маршруту 133А - "Квартал Янги Сергели - станция метро "Олмазор". По данному маршруту автобусы будут курсировать по четырем графикам движения, составляющим небольшое расстояние примерно в семь километров.

"Возведение в городе Ташкенте новых жилых домов, строительство новых кварталов и населенных пунктов становится причиной повышения потребности в общественном транспорте. В частности, территория, на которой были возведены новые жилые дома, в короткие сроки в Сергелийском районе столицы, сегодня превратилась в большой квартал", - объяснили открытие нового маршрута в компании.

Напомним, в январе депутат Сергелийского районного Кенгаша народных депутатов Шавкат Халилов предложил построить платную шестиполосную дорогу для легковых авто от пересечения улиц Анны Ахматовой и Файзли в Сергелийском районе до пересечения улицы Чапаната с Малой кольцевой автодорогой в Яккасарайском районе.

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Предполагается, что на платном участке длиной 4,65 километра не будет светофоров, благодаря чему значительно сократится время поездки. По словам Шавката Халилова, сейчас в дороге приходится проводить до часа.