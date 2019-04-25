В Ташкенте стартовала патриотическая акция к 9 мая "Лента чести"

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Перед зданием Союза молодежи Узбекистана, рядом с Дворцом дружбы народов сегодня стартовала акция "Лента чести" под девизом “Память вечна, уважение священно”, сообщает сайт "Узбекконцерта". В акции приняли участие известные артисты, певцы и художники.

© Узбекконцерт Узбекские артисты начали акцию “Лента чести”

Акция предшествует празднованию Дня памяти и почестей. Эта лента - символ уважения и памяти. Узбекистан гордится теми, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Лента имеет цвета национального флага Узбекистана — зеленый, белый и голубой, что позволит молодым людям не забывать о патриотизме.

Дата 9 мая - это священный праздник для всей страны.

Традиционно к дню памяти и почестей раздают ленточки в цветах флага Узбекистана. Многие совмещают их ношение вместе с георгиевскими ленточками, которые ближе к празднику раздают у посольства России.

За несколько дней до торжеств в городах Узбекистана проводятся памятные и патриотические мероприятия: звучат песни военных лет, проходя автопробеги и небольшие парады военной техники, выступают военные музыканты. Параллельно общественные организации и простые горожане навещают ветеранов войны, оказывают при необходимости помощь, приглашают на праздники в школы, где они общаются с молодежью.