21:48 25 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Лента чести: память, уважение и патриотизм

В Ташкенте стартовала патриотическая акция к 9 мая "Лента чести"

© Узбекконцерт
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (143)
76 0 0

В преддверии Дня памяти и почестей в Узбекистане стартовала акция “Память вечна, уважение священно”.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Перед зданием Союза молодежи Узбекистана, рядом с Дворцом дружбы народов сегодня стартовала акция "Лента чести" под девизом “Память вечна, уважение священно”, сообщает сайт "Узбекконцерта". В акции приняли участие известные артисты, певцы и художники.

© Узбекконцерт
Узбекские артисты начали акцию “Лента чести”
Акция предшествует празднованию Дня памяти и почестей. Эта лента - символ уважения и памяти. Узбекистан гордится теми, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Лента имеет цвета национального флага Узбекистана — зеленый, белый и голубой, что позволит молодым людям не забывать о патриотизме.

Дата 9 мая - это священный праздник для всей страны. 

Абдусалом Азизов
Sputnik/Рамиз Бахтияров
Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь
Традиционно к дню памяти и почестей раздают ленточки в цветах флага Узбекистана. Многие совмещают их ношение вместе с георгиевскими ленточками, которые ближе к празднику раздают у посольства России.

За несколько дней до торжеств в городах Узбекистана проводятся памятные и патриотические мероприятия: звучат песни военных лет, проходя автопробеги и небольшие парады военной техники, выступают военные музыканты. Параллельно общественные организации и простые горожане навещают ветеранов войны, оказывают при необходимости помощь, приглашают на праздники в школы, где они общаются с молодежью.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (143)
Теги:
вторая мировая война, Великая Отечественная война, 9 мая, Георгиевская ленточка, День Памяти и Почестей



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan
Глава Российского экспортного центра: никто так не торгует, как Узбекистан
Глава Российского экспортного центра: никто так не торгует, как Узбекистан
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054