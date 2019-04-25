Министры внутренних дел стран СНГ соберутся в Ташкенте в конце мая

Сегодня эксперты правоохранительных органов стран СНГ доработали и согласовали проекты документов, которые планируется внести на предстоящее заседание совета.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Очередное заседание совета министров внутренних дел стран СНГ состоится в столице Узбекистана 30 мая–1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД республики.

Сегодня в Ташкенте прошло совещание экспертов правоохранительных органов стран Содружества Независимых Государств, участники обсудили ход подготовки к заседанию совета.

В совещании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

Эксперты доработали и согласовали проекты документов, которые планируется внести на предстоящее заседание совета, а также приоритетные вопросы сотрудничества в рамках СНГ и ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.