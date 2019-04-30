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Платный участок скоростной трассы

К концу года в Узбекистане начнется строительство первой платной трассы

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Согласно данным, уже в конце 2021 года дорога будет введена в эксплуатацию.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане в конце 2019 года планируют начать строительство первой в стране платной дороги, которая свяжет Ташкент и Самарканд, сообщается в новом постановлении.

Согласно данным, уже в конце 2021 года дорога будет введена в эксплуатацию.

Платную трассу Ташкент – Самарканд могут построить к 2020 году >>

В ближайших планах - заключить соглашение с международными организациями на оказание консалтинговых услуг, а также провести изучение маршрута автомобильной дороги и разработать предварительные расчеты.

Сами переговоры по условиям соглашений о государственно-частном партнерстве, а также подписание соглашений состоятся этим летом.

Напомним, договоренность о строительстве платной трассы была достигнута во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной 2018 года.

Теги:
дорога, дороги, Самарканд, Самарканд, Ташкент, Ташкент



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