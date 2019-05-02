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В Ташкенте появились знаки, сообщающие о "лежачих полицейских"

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (46)
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В узбекской столице начали устанавливать новый дорожный знак - «Искусственная неровность дороги», призванный принудить водителей снизить скорость.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. На дорогах Ташкента начали устанавливать дорожные знаки "Искусственная неровность дороги". Сделано это в целях повышения безопасности дорожного движения. 

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
В ГУВД рассказали, какие изменения ждут водителей в ближайшее время

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, первый такой знак установлен в Сергелийском районе.

"Данный предупреждающий знак применяется для принудительного снижения скорости движения автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (46)



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