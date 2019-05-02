В Ташкенте появились знаки, сообщающие о "лежачих полицейских"

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. На дорогах Ташкента начали устанавливать дорожные знаки "Искусственная неровность дороги". Сделано это в целях повышения безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, первый такой знак установлен в Сергелийском районе.

"Данный предупреждающий знак применяется для принудительного снижения скорости движения автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.