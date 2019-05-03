Оползень заблокировал движение поезда в Кашкадарье

Оползень произошел во время прохождения пассажирского поезда "Сарыасия – Ташкент"

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Оползень сошел на участке железной дороги и блокировал движение пассажирского поезда в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, пострадавших нет, сообщает информационный центр АО "Узбекские железные дороги".

Инцидент случился 30 апреля на 103-м километре горной железной дороги Ташгузар – Байсун – Кумкурган. Компания прокомментировала его только 2 мая после того, как фотографии с места ЧП появились в соцсетях.

"Оползень произошел во время прохождения пассажирского поезда №081 "Сарыасия – Ташкент". Сход грунта заблокировал движение трех вагонов. Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виталий Аньков В Узбекистане отремонтировали поврежденную оползнем железную дорогу

По данным компании, пассажиры были переведены и размещены в оставшиеся вагоны.

В настоящее время железная дорога на данном участке восстановлена, движение грузовых и пассажирских вагонов производится в штатном режиме, добавили в "Узбекистон темир йуллари".

В начале апреля из-за оползня грузовой состав был заблокирован на участке железной дороги на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области, часть вагонов сошла с рельсов. Восстановительные работы продолжались почти сутки.