Журналисты из Узбекистана обсудят в Душанбе свободу слова

Представители СМИ будут участвовать в панельных дискуссиях, посвященных проблемам медиа, укреплению правовых и этических основ деятельности журналистов.

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Сто тридцать журналистов и медиаэкспертов Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Афганистана соберутся в Душанбе в Международный день свободы печати, передает РИА Новости со ссылкой на Совет СМИ Таджикистана.

"Третьего мая в Душанбе в рамках международной конференции "Содействие СМИ устойчивому развитию мира и демократии" соберутся 130 журналистов и экспертов из шести стран", - сказали в Совете.

Мероприятие состоится по инициативе организации и офиса программ ОБСЕ в Душанбе. В качестве гостей на конференцию приглашены высокопоставленные представители правительства Таджикистана, парламента Таджикистана и международных организаций.

В рамках международной конференции пройдут панельные дискуссии, посвященные проблемам медиа в эпоху цифровизации, укреплению экономических, правовых и этических основ деятельности СМИ как фактора обеспечения их свободы и независимости. Представители стран региона обсудят новые технологии и тренды, их влияние на свободу слова и развитие демократических ценностей.

По результатам работы конференции будут разработаны рекомендации и предоставлены для рассмотрения государственным органам и широким кругам журналистского сообщества.

В рамках конференции "Свобода прессы в регионе: достижения и вызовы" будут объявлены победители премии "Доверие" Совета по СМИ Таджикистана.

Впервые международное мероприятие по случаю свободы печати состоялось 3 мая 1991 года в столице Намибии – городе Виндхуке. В декабре 1993 года резолюцией ООН дата 3 мая официально была объявлена Международным днем свободы печати. Основой этому послужило решение 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году под названием "Поддержка и обеспечение свободы печати в мире".