Священный месяц Рамадан начался для мусульман всего мира

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В ночь на 6 мая, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам. Не держать пост разрешается больным и маленьким детям.

© Sputnik / Максим Богодвид В Узбекистане объявлена дата празднования Рамадана

О начале месяца Рамадан 6 мая уже было объявлено во многих странах, включая Узбекистан, Россию и Турцию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамадан.

Начало месяца Рамадан выпадает на 6 мая, говорится в документе со ссылкой на Управление мусульман республики.