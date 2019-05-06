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Полумесяц, архивное фото

Священный месяц Рамадан начался для мусульман всего мира

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Понедельник объявлен первым днем поста.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. В ночь на 6 мая, с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам. Не держать пост разрешается больным и маленьким детям.

Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани.
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане объявлена дата празднования Рамадана

О начале месяца Рамадан 6 мая уже было объявлено во многих странах, включая Узбекистан, Россию и Турцию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамадан.

Начало месяца Рамадан выпадает на 6 мая, говорится в документе со ссылкой на Управление мусульман республики.

Теги:
Ислам, молитва, Рамадан, Рамадан



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