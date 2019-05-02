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Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани.

В Узбекистане объявлена дата празднования Рамадана

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамадан.

Начало месяца Рамадан выпадает на 6 мая, говорится в документе со ссылкой на Управление мусульман республики.

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Президент дал соответствующие поручения государственным органам и общественным структурам по организации и проведению мероприятий в период Рамадана.

Особое внимание в течение священного месяца будет уделено благотворительности, всесторонней поддержке людей, нуждающихся в помощи, благоустройству святых мест, укреплению атмосферы доброты и согласия в семьях и махаллях.

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Священный месяц Рамадан — это месяц обязательного поста в исламе, во время которого верующие мусульмане отказываются от еды и воды в дневное время и позволяют себе разговеться только после захода солнца.

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Теги:
мусульмане, Узбекистан, Рамадан, Религиозные праздники



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