Медики из Израиля проведут бесплатные тренинги и операции в Узбекистане

Мероприятия по обмену опытом пройдут в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Бесплатные тренинги и операции от врачей из ведущих израильских клиник пройдут в трех городах Узбекистана, сообщает МИД республики.

Ряд встреч по обмену опытом организован при поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана и благотворительной медицинской организации Eye from Zion.

"Eye from Zion, выступающая главным координатором гуманитарной миссии, специализируется на организации выездных офтальмологических миссий Израиля в развивающиеся страны мира для проведения операций различного плана - от коррекции зрения и окулопластики до лечения катаракты и других более сложных заболеваний глаз", - сообщили в ведомстве.

Коллеги из Узбекистана и Израиля встретятся с целью повышения квалификации и взаимовыгодного партнерства между профильными ведомствами и организациями.

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С 12 по 19 мая состоятся бесплатные семинары и тренинги по обмену опытом и совместные показательные операции.

В Ташкенте будет организован двусторонний симпозиум врачей-психиатров из двух стран.

Договоренность о визите израильских врачей в республику была достигнута между Посольством Узбекистана в Израиле и председателем Иерусалимского отделения Израильской психиатрической ассоциации (IPA) Игорем Барашем.

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