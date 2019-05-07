Медики из Израиля проведут бесплатные тренинги и операции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Бесплатные тренинги и операции от врачей из ведущих израильских клиник пройдут в трех городах Узбекистана, сообщает МИД республики.
Ряд встреч по обмену опытом организован при поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана и благотворительной медицинской организации Eye from Zion.
"Eye from Zion, выступающая главным координатором гуманитарной миссии, специализируется на организации выездных офтальмологических миссий Израиля в развивающиеся страны мира для проведения операций различного плана - от коррекции зрения и окулопластики до лечения катаракты и других более сложных заболеваний глаз", - сообщили в ведомстве.
Коллеги из Узбекистана и Израиля встретятся с целью повышения квалификации и взаимовыгодного партнерства между профильными ведомствами и организациями.
В Ташкенте будет организован двусторонний симпозиум врачей-психиатров из двух стран.
Договоренность о визите израильских врачей в республику была достигнута между Посольством Узбекистана в Израиле и председателем Иерусалимского отделения Израильской психиатрической ассоциации (IPA) Игорем Барашем.