Чем грозит миру устойчивость бактерий к антибиотикам

К 2030 году 24 миллиона человек столкнутся с нищетой, а к 2050 году люди будут умирать по 10 миллионов ежегодно.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорится о том, что если не предпринять срочных мер, то к 2050 году будут погибать 10 миллионов человек ежегодно из-за устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщает РИА Новости.

По словам ВОЗ, к 2030 году 24 миллиона человек столкнутся с нищетой, а к 2050 году ущерб для экономики сравняется с последствиями глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Согласно данным, все больше обычных заболеваний, респираторных инфекций и болезней, передающихся половым путем, становятся неизлечимыми из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Именно поэтому ВОЗ просит государства разработать единый подход в решении проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам для сельского хозяйства и общественного здравоохранения.

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По их мнению, сначала нужно ввести более жесткие системы регулирования и пропагандировать ответственный и осторожный подход в применении антибиотиков для лечения людей, животных и использования их в сельском хозяйстве.

Помимо этого, нужно инвестировать в научные разработки по борьбе с бактериальной резистентностью и прекратить использование основных противомикробных препаратов в сельском хозяйстве для увеличения производства продукции.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в январе выпустила список главных угроз здоровью человечества в 2019 году.

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В их списке одной из самых серьезных угроз является загрязнение воздуха и изменение климата: первое вредит сердцу, легким и мозгу и может приводить к раку, инсульту, заболеваниям сердца и легких; а вследствие второго люди могут умирать от истощения, малярии, диареи, влияния высоких температур.

Также организация считает угрозами условия во многих странах, которые мешают получать доступ к здравоохранению (военные конфликты, наводнения, потопы), резистентность бактерий к антибиотикам, эпидемию Эболы и других опасных заболеваний, плохо развитую систему первой медицинской помощи, антипрививочное движение, лихорадку денге и эпидемию ВИЧ.