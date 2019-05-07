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Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City

Как это будет: студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City - фото

© Hanley Wood Media, Inc
Общество
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Дизайн -компания из Турции создала концепт будущего комплекса в Бухаре.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Турецкая Studio Vertebra продемонстрировала проект создания центра Bukhara City, сообщает architectmagazine.com.

Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City
© Hanley Wood Media, Inc
Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City

Компания предлагает не только план самого комплекса, но и предлагает придать обновленный вид всему городу. Также они готовы выступить посредником в управлении проектом, вплоть до поиска инвесторов. Парки, библиотеки, музеи, гостиницы, бизнес-центры и многое другое представлены в ярких иллюстрациях.

Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City
© Hanley Wood Media, Inc
Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City

Сам Bukhara City будет располагаться в нескольких километрах от центра города.

Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City
© Hanley Wood Media, Inc
Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City

В целом же, говорится в проекте, при планировании будет использован подход, который должен сохранить городской силуэт Бухары в его историческом стиле.

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Недавно сообщалось, что стройка Tashkent city идет полным ходом, сейчас на объектах трудятся более двух тысяч человек.
Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером. Также там будет использована новая концепция дорожного движения Shared Space.

Теги:
проект, город, архитектура, Архитектура, Бухара, Tashkent City, Tashkent City



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