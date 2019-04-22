В Tashkent City создадут новую концепцию дорожного движения без светофоров

Новая концепция "Общее пространство": каждый организуется самым выгодным для передвижения образом, что нормализует поток и исключает хаос.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Новая концепция дорожного движения Shared Space будет использована в Tashkent City, сообщает "Даракчи".

На дороге, где не будет ни светофоров, ни дорожных знаков, будут передвигаться автомобили, пешеход и велосипедисты.

Shared Space (Общее пространство) – это концепция, успешно применяемая на улицах Великобритании, Франции, Японии и многих других стран.

Tаshkent City за 4 года: реальность или смелый эксперимент >>

Она предполагает общую и безопасную дорогу для всех участников движения. Каждый организуется самым выгодным для передвижения образом, что нормализует поток и исключает хаос.

А мощеная дорога не допускает возможности повышения скорости автомобилей, снижая при этом риск непредвиденных ситуаций.

Выше неба: 200-метровое здание построят в Tashkent City >>

Напомним, сегодня также стало известно о том, что здание мечети Арифджанбая на территории строящегося Tashkent City готовится к реконструкции.

Уже подготовлен предварительный план действий, которому будут следовать архитекторы-реставраторы Академии наук Узбекистана.