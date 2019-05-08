Узбекский пограничник спас тонущую казахстанку

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Узбекский пограничник спас казахстанку, тонущую в приграничном канале "Келес", сообщает УзА.
"4 мая совместными усилиями военнослужащего пограничных войск СГБ и работника компании Javlon Terminal Group удалось спасти тонущую в приграничном канале "Келес", - говорится в сообщении.
По словам издания, ей оказалась 33-летняя Айнур Аскарова.
Казахстанские пограничники также помогли оказать женщине необходимую медицинская помощь.
На данный момент ничто не угрожает жизни и здоровью пострадавшей, добавляет издание.
Кстати, длина реки Келес составляет 241 километр. Келес берет начало на горном хребте Каржантау. Он образуется от слияния рек Жузумсай и Жегеренсай. От истока река течет к юго-западу.