Узбекский пограничник спас тонущую казахстанку

33-летней девушке оказались помощь, теперь ее жизни ничто не угрожает.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Узбекский пограничник спас казахстанку, тонущую в приграничном канале "Келес", сообщает УзА.

"4 мая совместными усилиями военнослужащего пограничных войск СГБ и работника компании Javlon Terminal Group удалось спасти тонущую в приграничном канале "Келес", - говорится в сообщении.

По словам издания, ей оказалась 33-летняя Айнур Аскарова.

Казахстанские пограничники также помогли оказать женщине необходимую медицинская помощь.

На данный момент ничто не угрожает жизни и здоровью пострадавшей, добавляет издание.

Кстати, длина реки Келес составляет 241 километр. Келес берет начало на горном хребте Каржантау. Он образуется от слияния рек Жузумсай и Жегеренсай. От истока река течет к юго-западу.